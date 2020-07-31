В больнице имени Середавина в Самаре не принимают пациентов с инсультом

Их отправляют в больницу имени Семашко.
В Самарской области в очередной раз перераспределили нагрузку между лечебными учреждениями. Соответствующий приказ выпустило региональное министерство здравоохранения. Согласно документу, теперь пациентов с инсультами из Кировского, Промышленного и Красноглинского районов не будут принимать в больнице имени Середавина. Их предполагается отправлять в больницу имени Семашко.
Стоит отметить, что перераспределения потоков пациентов связаны с пандемией коронавируса. Специалисты принимают меры для того, чтобы инфекция не затронула людей с другими заболеваниями, сообщает ТРК Терра
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Фото pixabay.com
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