В больнице им. Пирогова в Самаре обсудят современные технологии обезболивания
29 мая 2019 12:27
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31 мая в 10.00 в конференц-зале Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова (Самара, ул. Полевая, 80) состоится научно-практическая конференция по теме: «Региональная анальгезия как современная медицинская технология», посвященная 100-летию СамГМУ. Участниками конференции будут врачи-анестезиологи-реаниматологи из Самарской области и других регионов России.
В программе конференции запланирован также мастер-класс из больничной операционной.
Фото pixabay.com
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