В Самарской области за сутки выявлены еще 39 заболевших коронавирусом
25 июля 2020 11:38
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В Самарской области за сутки на 25 июля выявлены еще 39 заболевших коронавирусо В больницах остаются 2108, вылечились и выписаны 4432 человека.
За сутки один человек умер, всего в регионе 79 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 106 человек.
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