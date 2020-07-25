В Самарской области за сутки выявлены еще 39 заболевших коронавирусом

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Таким образом, общее количество заболевших составило 6619.

В Самарской области за сутки на 25 июля выявлены еще 39 заболевших коронавирусо В больницах остаются 2108, вылечились и выписаны 4432 человека.

За сутки один человек умер, всего в регионе 79 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 106 человек.