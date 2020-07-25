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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области за сутки выявлены еще 39 заболевших коронавирусом

25 июля 2020 11:38
285
В Самарской области за сутки на 24 июля выявлены еще 39 заболевших коронавирусо
 Таким образом, общее количество заболевших составило 6619. 
   В Самарской области за сутки на 25 июля выявлены еще 39 заболевших коронавирусо В больницах остаются 2108, вылечились и выписаны 4432 человека. 

За сутки один человек умер, всего в регионе 79 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 106 человек.
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Комментарии


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