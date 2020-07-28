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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки на 28 июля выявлены еще 32 заболевших коронавирусом
28 июля 2020
11:37
447
Таким образом, общее количество заболевших составило 6729.
В Самарской области за сутки на 28 июля выявлены еще 32 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1995, вылечились и выписаны 4653 человека.
За сутки никто не умер, всего в регионе 81 случай, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 192 человека.
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Комментарии
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16:54
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2780
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