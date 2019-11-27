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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре состоится традиционная конференция офтальмологов

27 ноября 2019 12:02
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В Самаре состоится традиционная конференция офтальмологов
Будут рассмотрены новейшие достижения и современные подходы к диагностике и лечению глазных заболеваний.

28 ноября в 15.00 в отеле «Холидей Инн Самара» (ул. Алексея Толстого, 99) состоится XIV научно-практическая конференция «РЕФРАКЦИЯ-2019. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ», посвященная 100-летию Самарского государственного медицинского университета.
Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им.Т.И. Ерошевского» более 55 лет является центром, организующим работу офтальмологической службы региона в соответствии с новейшими достижениями науки и практики.
«Рефракция» - политематическая офтальмологическая конференция, объединяющая в своей программе самые актуальные вопросы офтальмологии и оптометрии, ежегодно собирающая специалистов-офтальмологов и оптометристов со всей России.
Откроет конференцию Школа офтальмохирурга в формате "живой хирургии в 3D" и мастер-класс по оптометрии.

В программе двухдневной конференции будут рассмотрены новейшие достижения и современные подходы к диагностике и лечению глазных заболеваний: фемтолазерная хирургия катаракты - новые технологии рефракционной хирургии, новое в оптической коррекции, интраокулярная коррекция – современные возможности и подходы к профилактике и лечению осложнений, новые подходы к лечению патологии сетчатки, методы контроля миопии и новые подходы к лечению косоглазия у детей.

В рамках конференции «Рефракция-2019. Новые горизонты» будет работать выставка современной офтальмологической продукции и литературы.
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