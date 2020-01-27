Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения крупных соревнований.
Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры пройдёт в Самарской области
По предварительным данным, на борту находились 83 человек.
В Афганистане разбился пассажирский самолет
Дозвониться до нее не получается уже более суток.
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе начато строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне.
Началось строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное
Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины, после чего подвергся критике.
Глава Чувашии впервые прокомментировал инцидент с прыжками спасателя за ключами
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.
Александр Хинштейн намерен добиваться чистоты, прозрачности и социальной справедливости в методике установления инвалидности
Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело
Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело
В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
сегодня  Понедельник, 27 января, 15:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/01:
USD 61.8
-0.15
EUR 68.29
-0.4
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре не исключена возможность появления коронавируса

27 января 2020 12:19
175
В Самаре не исключена возможность появления коронавируса
«Еженедельная эпидемиологическая бюллетень» назвала список российских городов, наиболее уязвимых к заражению коронавирусом 2019-nСoV.

Всего в списке 10 городов. Туда включили Самару.

Кроме Самары в списке — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Ульяновск, Казань, Калининград и Сочи. По данным Росавиации и Роспотребнадзора, в эти города чаще всего приезжают туристы из Китая.

В Роспотребнадзоре пообещали проверять всех граждан с симптомами острых респираторных инфекций, прибывших из КНР.

Напомнм, вспышка заболевания, приводящего к новому типу пневмонии, началась с китайского города Ухань в конце 2019 года. Сейчас коронавирусом заразились более тысячи человек. Уже зафиксировали 57 смертей, пишет "Другой город".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
27 января 2020  14:14
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.
Александр Хинштейн намерен добиваться чистоты, прозрачности и социальной справедливости в методике установления инвалидности
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.  Здравоохранение
183
27 января 2020  13:32
В Самаре у здания Минздрава прошел пикет против частной скорой
В Самаре у здания Минздрава прошел пикет против частной скорой
Уже 1 мая 2020 года в губернии появятся аутсорсеры, которые будут заниматься развозом врачей к пациентам. Здравоохранение
124
27 января 2020  12:19
В Самаре не исключена возможность появления коронавируса
В Самаре не исключена возможность появления коронавируса
«Еженедельная эпидемиологическая бюллетень» назвала список российских городов, наиболее уязвимых к заражению коронавирусом 2019-nСoV.  Здравоохранение
175
27 января 2020  11:08
Пассажиры, имеющие медицинское образование, могут заявить о готовности оказывать первую помощь в поезде
Пассажиры, имеющие медицинское образование, могут заявить о готовности оказывать первую помощь в поезде
Для этого при покупке билетов нужно поставить специальные отметки.  Здравоохранение
158
27 января 2020  09:27
В России разработаны меры против распространения коронавируса
В России разработаны меры против распространения коронавируса
За день число зараженных новой пневмонией в Китае выросло на треть. Здравоохранение
179
26 января 2020  23:37
За это его могут исключить из «Единой России».
Глава областного бюро медико-социальной экспертизы Самары предложил сажать «лже-инвалидов»
За это его могут исключить из «Единой России».  Здравоохранение
612
26 января 2020  11:13
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса
 Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора. Здравоохранение
433
25 января 2020  21:53
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут лишиться инвалидности.
Александр Хинштейн требует привлечь к ответственности замглавы Минтруда Григория Лекарева
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут... Здравоохранение
689
25 января 2020  13:42
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
Во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль. Здравоохранение
631
24 января 2020  15:08
Известному медику было 92 года.
Умерла старейший практикующий хирург России Алла Лёвушкина
Известному медику было 92 года.  Здравоохранение
441
Весь список
Современная медицина
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
36
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
89
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
109
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
373
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15217
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15041
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
371
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1942
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
712
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1609
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1337
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
913
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
928
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1379
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1474
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1735
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2842
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3389
Весь список

Мероприятия
Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
В Самаре отметили 77-ю годовщину со дня образования легендарной 2-й гвардейской Краснознаменной армии
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные