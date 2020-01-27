В Самаре не исключена возможность появления коронавируса
27 января 2020 12:19
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Всего в списке 10 городов. Туда включили Самару.
Кроме Самары в списке — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Ульяновск, Казань, Калининград и Сочи. По данным Росавиации и Роспотребнадзора, в эти города чаще всего приезжают туристы из Китая.
В Роспотребнадзоре пообещали проверять всех граждан с симптомами острых респираторных инфекций, прибывших из КНР.
Напомнм, вспышка заболевания, приводящего к новому типу пневмонии, началась с китайского города Ухань в конце 2019 года. Сейчас коронавирусом заразились более тысячи человек. Уже зафиксировали 57 смертей, пишет "Другой город".
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