В Самаре на два дня закроют школу, 4 учеников которой заразились туберкулезом
27 февраля 2020 11:54
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Следователи из отдела по Промышленному району столицы 63-го региона начали доследственную проверку сообщений о том, что самарские школьники заразились туберкулезом.
Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, по ее результатам примут процессуальное решение.
Напомним, родители учащихся школы № 36 пожаловались на то, что у нескольких детей диагностировали туберкулез. По их версии, заболевание они могли подхватить от педагога, который скончался от открытой формы туберкулеза. Самарцам ответила руководитель департамента образования Самары Елена Чернега. Она пояснила, что педагог проходил необходимое медосвидетельствование, никаких ограничений по допуску к работе у него не было. При этом, умерший не работал в школе с 2018 года.
Накануне, 26 февраля, в школе состоялась встреча с родителями учащихся всех классов, на которую пришли специалисты Самарского противотуберкулезного диспансера, представители Управления Роспотребнадзора по Самарской области и другие эксперты.
На ней выяснилось, что заболели четверо старшеклассников, это учащиеся разных классов. Трое из них заразились в прошлом году, а у одного заболевание диагностировали совсем недавно, в феврале. Форма заболевания у них закрытая, то есть не опасная для окружающих. Школу решили закрыть на два дня - 28 и 29 февраля для проведения дезинфекции, а дети будут учиться дистанционно. Представители департамента образования Самары считают, что пока нет оснований для введения карантина, пишет ТРК "Терра".
Фото pixabay.com
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