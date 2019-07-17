В Самаре 16-летнему подростку сделали уникальную операцию на единственной почке
17 июля 2019 13:48
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Детские урологи больницы имени Середавина восстановили естественные процессы в организме мальчика.
Год назад молодому человеку из-за травмы удалили нижнюю половину единственной почки. В этом году самарские медики провели уникальную операцию. Процедура называется — уретерокаликоанастомоз или — операция Нейверта.
Урологи во главе с заведующим отделения Сергеем Терехиным сохранили подростку часть почки и восстановили естественный процесс мочеотделения. При этом, как сообщает отдел по связям с общественностью больницы Середавина, федеральные центры отказывались проводить подобную операцию, пишет "Самарская газета".
Фото: pixabay.com
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