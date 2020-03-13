В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом
13 марта 2020 09:29
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В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-релизе оперативного антикоронавирусного штаба. Четыре случая зарегистрированы в Москве, один – в Калининграде, еще один – в Краснодарском крае.
Ранее в России были зарегистрированы 28 случаев заболевания. Трое заболевших впоследствии были выписаны, передает Радио Маяк.
Фото: Pixabay.com
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