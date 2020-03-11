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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Москве из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия

11 марта 2020 09:12
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В Москве из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
Кроме того, ограничат посещение спортивных мероприятий.

В Москве из-за коронавируса отменили все спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Ограничения введены на месяц – до 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, власти отменили фестиваль "Крымская весна на Тверской улице, который был запланирован на 15 марта.

Кроме того, ограничат посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи – не более пяти тысяч участников и болельщиков.

Похожие ограничения уже действуют в ряде европейских стран. Так, во Франции с этой недели запрещены любые общественные мероприятия с участием более тысячи человек.

В Чехии планируют ввести такой же запрет на любые массовые собрания граждан от ста человек. Крупные мероприятия отменены в столице Германии – Берлине, в Баварии запретили уличные мероприятия с численностью участников свыше 500 человек, подобные ограничения действуют также в Италии и в Польше, передает Радио Маяк.
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Комментарии


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