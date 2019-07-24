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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Красноярской больнице отремонтировано дорогостоящее медицинское оборудование

24 июля 2019 11:13
137
В Красноярской больнице отремонтировано дорогостоящее медицинское оборудование
Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф.

Во вторник, 23 июля, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом Красноярскую ЦРБ.

Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф – потребовалась замена рентгеновской трубки. На ремонт КТ было выделено 4,8 млн рублей. В результате торгов экономия составила почти 25%, на эти средства смогли отремонтировать рентген аппарат – он ожидал ремонта более полутора лет.

После ввода КТ в строй на нем прошли исследования больше 60 человек.
В ходе визита Михаил Ратманов осмотрел отделение реанимации, подстанцию Самарской городской станции скорой медицинской помощи, пообщался с коллективом.
Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Красноярской ЦРБ Марина Крятова, травмцентру больницы компьютерный томограф остро необходим. С трассы М-5 в центр нередко доставляют тяжелых пострадавших в ДТП, и компьютерное обследование всех отделов головного мозга позволяет оперативно диагностировать повреждения и принять решение о лечении.
Отметим, что налажено тесное сотрудничество Красноярской ЦРБ с СОКБ им. Середавина. Если в центр поступает больной с тяжелой черепно-мозговой травмой, то на место выезжают нейрохирурги из областной больницы, чтобы помочь коллегам в проведении операции. Налажена связь медиков красноярской больницы и с сосудистыми хирургами, и с травматологами областного травмцентра первого уровня, которым является Самарская областная клиническая больница, сообщает пресс-служба облправительства.

«Этот процесс отлажен. - пояснила заведующая. - Мы принимаем больных из других районов, являясь межрайонным центром. Активно используем телемедицину, и нам помогают эксперты из других учреждений».
Кроме того, в прошлом году в Красноярскую ЦРБ в рамках федеральной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» был закуплен детский УЗИ аппарат.
Ознакомившись с работой больницы, министр Михаил Ратманов отметил: «В рамках поручения Губернатора Дмитрия Азарова мы продолжаем контролировать, как идет ремонт и восстановление тяжелого оборудования в центральных районных больницах. Вопрос с ремонтом высокотехнологичного оборудования постарались решить оперативно, чтобы нашим пациентам проводили необходимые диагностические исследования непосредственно в районной больнице, а не направляли в другие учреждения области».


Фото: pixabay.com
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Комментарии



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