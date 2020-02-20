В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
20 февраля 2020 13:43
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Эксперты пришли к выводу: патогенность нового типа коронавируса выше, чем вируса, вызывавшего атипичную пневмонию в 2002-2003 годах, он значительно сложнее поддается лечению.
В то же время, смертность от коронавируса ниже, чем от вируса SARS. Значительно чаще нынешней инфекции подвержены люди от 50 лет и старше, у них чаще встречаются сердечнососудистые заболевания и болезни головного мозга.
Кроме того, в отличие от пациентов с SARS, у которых поражались, преимущественно, легкие, новый коронавирус поражает также сердце, почки, кишечник и другие органы, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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