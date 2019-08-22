В Большечерниговском районе Самарской области появится фельдшерско-акушерский пункт

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Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев проинспектировал ход строительства фельдшерского-акушерского пункта в пос. Иргизский Большечерниговского района.Строительство ФАПа ведется в рамках реализации национального проекта «Здоровье». Всего в сельской местности региона в рамках нацпроекта в текущем году будет построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов, два из которых по линии областного Минсельхозпрода.Ввод пункта в эксплуатацию позволит осуществлять до 30 посещений в смену и обслуживать население близлежащих сел и деревень в радиусе 6 км, что значительно повысит доступность оказания медицинских услуг.