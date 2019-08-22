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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Большечерниговском районе Самарской области появится фельдшерско-акушерский пункт

22 августа 2019 10:48
122
В Большечерниговском районе Самарской области появится фельдшерско-акушерский пункт
Об этом сообщает Минсельхоз региона.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев проинспектировал ход строительства фельдшерского-акушерского пункта в пос. Иргизский Большечерниговского района.

Строительство ФАПа ведется в рамках реализации национального проекта «Здоровье». Всего в сельской местности региона в рамках нацпроекта в текущем году будет построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов, два из которых по линии областного Минсельхозпрода.

Ввод пункта в эксплуатацию позволит осуществлять до 30 посещений в смену и обслуживать население близлежащих сел и деревень в радиусе 6 км, что значительно повысит доступность оказания медицинских услуг.


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