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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Тыква признана самым омолаживающим овощем

14 августа 2019 09:45
150
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся.

Самым полезным для человека овощем, который к тому же способен продлевать молодость, признана тыква. К такому выводу пришли ученые. Как пишет «Московский комсомолец», тыква богата витаминами А и Е, которые помогают в разглаживании морщин и повышают упругость кожи. А витамин С борется с прыщами, а также укрепляет волосы и ногти. Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся.

Кроме того, этот продукт снимает усталость и позволяет нормализовать сон. Оранжевый овощ к тому же снижает риск сердечного приступа и вероятность онкологического заболевания.

Фото: pixabay.com

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