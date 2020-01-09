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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников

9 января 2020 10:58
76
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.

Об этом 9 января рассказал руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. Михаила Васильевича Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
По его словам, ускорить процесс помогут регулярный отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, отметил врач в беседе с ТАСС.

Для этого необходимо засыпать и просыпаться в одно и тоже время. «Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные», — объяснил он. Возвращение к привычному режиму сна происходит в течение двух недель, подчеркнул он.

Для взрослого человека нормой считают 7-9 часов сна, засыпать лучше раньше, просыпаться тоже стоит рано. Постоянная нехватка сна может привести к дневной сонливости, расстройству пищевого поведения, так как для бодрости человек употребляет больше кофе и сладкого, а это влияет на качество сна.

Чтобы улучшить сон, в спальне должно быть темно, а потребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня надо ограничить. На сон также влияет алкоголь, курение и прием калорийной пище вечером, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

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Комментарии


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