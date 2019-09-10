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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон

10 сентября 2019 12:58
69
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Акция пройдет в области уже в третий раз.

С 12 по 14 сентября в Самаре состоится уже ставший традиционным межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови. Девиз мероприятия из года в год остается неизменным - "Помощь ближнему объединяет сердца".

Данная акция пройдет в области уже в третий раз. Донорство крови – как акт милосердия и желание помочь в спасении другой жизни поддерживается представителями таких религий как христианство, иудаизм, мусульманство. В этом году по традиции в донорском марафоне примут участие представители крупнейших религиозных объединений России: Русской Православной Церкви, регионального Духовного управления мусульман, Самарской региональной общественной еврейской организации совместно с Самарской областной клинической станцией переливания крови.

Первыми донорский марафон помощи ближнему откроют представители иудаизма. 12 сентября пункт сдачи крови будет развернут на базе благотворительной организации «Забота – Хэсед Эстер» (г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 57, офис 218, 2 этаж).
Регистрация желающих сдать кровь будет осуществляться с 9.00 до 11.00.
13 сентября эстафета добра перейдет к региональному Духовному управлению мусульман Самарской области. На площадке возле главного входа в Соборную мечеть (г. Самара, ул. Стара-Загора, 54) будет установлен комфортабельный мобильный комплекс заготовки крови, на базе которого будет проходить забор крови у желающих пополнить донорский банк.
Регистрация желающих сдать кровь будет открыта с 10.30 до 12.30. (Примечание для мусульман: кровь также можно будет сдать после пятничной молитвы). Всех сдавших кровь ждёт вкусный плов, чай и радушная атмосфера.
Финальный день донорского марафона состоится субботним утром 14 сентября в Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 260). На парковке возле храма будет установлен мобильный комплекс заготовки крови, где специалисты-медики примут всех желающих горожан поделиться своей кровью. Регистрация пройдет с 10.00 до 13.00.
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