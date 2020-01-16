Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ
16 января 2020 12:54
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Роспотребнадзор рекомендовал жителям России чаще совершать пешие прогулки, так как это повышает устойчивость организма к заболеваниям.
По информации пресс-службы ведомства, в доме нужно чаще проводить влажную уборку, проветривать помещение, а также чаще бывать на свежем воздухе. Известно, что прогулки повышают устойчивость организма к простудным заболеваниям.
Кроме этого, Роспотребнадзор призывает соблюдать «респираторный этикет».
«После каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно вымыть руки. При себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель. Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Специалисты отмечают, что в разгар эпидемии гриппа стоит избегать места скопления людей. Напомним, эксперты отметили, что единственный надежный способ от болезни – вакцинация. Но не все ее проходят, поэтому для защиты от гриппа нужно соблюдать правила личной гигиены и принципы ЗОЖ. Он способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, сообщает ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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