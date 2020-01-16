Я нашел ошибку
Главные новости: 
Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления.
Поволжский банк Сбербанка представил «Накопительный счет+» с повышенной процентной ставкой
На сумму более 50 тысяч рублей.
Пятеро мужчин на на перегоне «Сызрань-1 - Шигоны» похитили 4 тонн металлолома с полувагонов
Экспортные продажи АвтоВАЗа в 2019 году выросли на 32% по сравнению с 2018 годом.
Lada подросла на экспорте
В связи с гололедом необходимо соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными.
ГИБДД СО: Осторожно гололед
Сотрудники библиотеки разработали для самарцев и гостей города новый формат экскурсии по библиотеке «От папируса до цифры».
Самарская областная научная библиотека приглашает на необычную экскурсию
Авторитет Александр Болькин состоит на оперучетах с начала 2000-х, но судимость получил впервые.
Нефтеврезчик Карло получил условный срок за попытку хищения из трубопровода
Последние несколько месяцев Сергей Животов плохо себя чувствовал.
В Африке умер один из задержанных российских моряков
Жигулевский водочный завод наказали за дешевую водку Ее продавали ниже минимальной цены.
«Жигулевский водочный завод» наказали за дешевую водку
сегодня  Четверг, 16 января, 16:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 61.43
0.02
EUR 68.37
-0.05
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ

16 января 2020 12:54
105
Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ
В доме нужно чаще проводить влажную уборку.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям России чаще совершать пешие прогулки, так как это повышает устойчивость организма к заболеваниям.

По информации пресс-службы ведомства, в доме нужно чаще проводить влажную уборку, проветривать помещение, а также чаще бывать на свежем воздухе. Известно, что прогулки повышают устойчивость организма к простудным заболеваниям.
Кроме этого, Роспотребнадзор призывает соблюдать «респираторный этикет».
«После каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно вымыть руки. При себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель. Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Специалисты отмечают, что в разгар эпидемии гриппа стоит избегать места скопления людей. Напомним, эксперты отметили, что единственный надежный способ от болезни – вакцинация. Но не все ее проходят, поэтому для защиты от гриппа нужно соблюдать правила личной гигиены и принципы ЗОЖ. Он способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, сообщает ФедералПресс.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
16 января 2020  12:54
Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ
Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
105
15 января 2020  11:39
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
200
15 января 2020  11:12
За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
За эти деньги победитель торгов должен обеспечить выезд 61 нового автомобиля. Здравоохранение
217
15 января 2020  10:54
Под Самарой построят вертолетные площадки для эвакуации больных
Под Самарой построят вертолетные площадки для эвакуации больных
Для функционирования службы потребуется профессиональная подготовка дополнительных бригад медработников. Здравоохранение
224
15 января 2020  05:20
Индивидуальная ортопедическая обувь
Индивидуальная ортопедическая обувь
 Стопа человека – это первый барьер, который принимает на себя ударную нагрузку во время ходьбы.  Здравоохранение
36
14 января 2020  16:20
Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник региона.
Все наркотики в госучреждения теперь по закону пойдут через «Самарафармацию»
Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник... Здравоохранение
304
13 января 2020  09:05
Россиянам не советуют носить сотовые телефоны в карманах брюк
 Советы дает Роспотребнадзор. Здравоохранение
281
12 января 2020  10:26
Спорт снижает риск развития болезни Альцгеймера
 Роспотребнадзор дал советы по снижению рисков развития болезни.  Здравоохранение
362
10 января 2020  14:49
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.  Здравоохранение
378
9 января 2020  10:58
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.  Здравоохранение
273
Весь список
Современная медицина
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
56
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
71
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
52
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
328
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15144
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14975
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1476
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
517
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1368
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1130
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
722
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1644
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
750
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1181
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1254
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1505
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2591
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3146
Весь список

Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на необычную экскурсию
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные