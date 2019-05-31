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Россиянам напомнили о медстраховке при выезде за рубеж

31 мая 2019 11:23
98
Россиянам напомнили о медстраховке при выезде за рубеж
Без этой гарантии расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин.

В Минздраве России напомнили о необходимости оформления медицинской страховки при выезде за границу. В ведомстве рассказали, что без нее все расходы на оказание медпомощи за пределами родной страны будет нести сам гражданин.

Как рассказали RT в пресс-службе министерства, по закону оплата медпомощи россиянину на время выезда за пределы страны предусмотрена при наличии полиса медицинского страхования, который позволяет получить помощь медиков за рубежом. Кроме того, расходы может взять на себя физическое или юридическое лицо, которое пригласило гражданина России на территорию того или иного иностранного государства.

«Без этой гарантии и при отсутствии страхового полиса все расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин», — отмечается в сообщении.


Фото pixabay.com

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