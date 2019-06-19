Россиян будут наказывать за срыв работы врачей
19 июня 2019 13:23
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Госдума может установить административные штрафы и уголовные сроки для россиян за воспрепятствование деятельности медиков. Соответствующие законопроекты комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит сегодня, 19 июня, пишет "ФедералПресс".
Авторы документа отмечают, что поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных нарушениях. Так, в них может появиться новая статья – «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».
Если гражданин будет угрожать медработнику, удерживать его и не пускать к больному, то штраф составит до 40 тыс. рублей. Альтернативой могут стать обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест до четырех месяцев.
Если в результате случившегося наступит смерть пациента или его здоровью будет причинен тяжкий вред, то санкции составят до четырех лет принудительных или лишение свободы на тот же срок.
В законопроекте авторы ссылаются на статистику, что в 2016 году было зафиксировано 1226 случаев противоправных действий в отношении медработников, пишет «Парламентская газета».
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