Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 19 июня, 13:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/06:
USD 64.34
0.02
EUR 72.23
0.12
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Россиян будут наказывать за срыв работы врачей

19 июня 2019 13:23
5
Россиян будут наказывать за срыв работы врачей
Их ждут штрафы.

Госдума может установить административные штрафы и уголовные сроки для россиян за воспрепятствование деятельности медиков. Соответствующие законопроекты комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит сегодня, 19 июня, пишет "ФедералПресс".
Авторы документа отмечают, что поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных нарушениях. Так, в них может появиться новая статья – «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

Если гражданин будет угрожать медработнику, удерживать его и не пускать к больному, то штраф составит до 40 тыс. рублей. Альтернативой могут стать обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест до четырех месяцев.

Если в результате случившегося наступит смерть пациента или его здоровью будет причинен тяжкий вред, то санкции составят до четырех лет принудительных или лишение свободы на тот же срок.
В законопроекте авторы ссылаются на статистику, что в 2016 году было зафиксировано 1226 случаев противоправных действий в отношении медработников, пишет «Парламентская газета».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
19 июня 2019  13:23
Россиян будут наказывать за срыв работы врачей
Россиян будут наказывать за срыв работы врачей
Их ждут штрафы. Здравоохранение
5
19 июня 2019  10:48
Из аптек исчезнет еще одно лекарство от кашля
Из аптек исчезнет еще одно лекарство от кашля
Оно, как выяснилось, негативно влияет на работу сердца. Здравоохранение
134
18 июня 2019  14:49
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.
Онкодозор посетит Отрадный
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.  Здравоохранение
286
18 июня 2019  13:40
Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера посетят Отрадный
Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера посетят Отрадный
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.  Здравоохранение
267
17 июня 2019  17:29
С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни прошли диспансеризацию 11239 человек.
Бесплатная диспансеризация – это хорошая возможность проверить состояние своего здоровья
С января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни... Здравоохранение
321
17 июня 2019  13:16
Ученые рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом
Ученые рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Здравоохранение
272
16 июня 2019  10:12
Дмитрий Азаров поздравил врачей Самарской области с Днем медицинского работника
Дмитрий Азаров поздравил врачей Самарской области с Днем медицинского работника
Губернатор отметил, что сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Здравоохранение
384
14 июня 2019  14:27
13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
В Самаре чествовали медицинских работников губернии
13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.  Здравоохранение
2016
14 июня 2019  12:25
В Самаре ожидаемая зарплата медицинских работников на 18% меньше предлагаемой
В Самаре ожидаемая зарплата медицинских работников на 18% меньше предлагаемой
В целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%. Здравоохранение
332
14 июня 2019  10:47
С 17 июня отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Жигулевске
С 17 июня отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Жигулевске
Специалисты осмотрят пациентов старше 18 лет. Здравоохранение
234
Весь список
Современная медицина
13 июня 2019  14:53
Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
 Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему.  Современная медицина
92
5 июня 2019  17:50
Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
113
13 мая 2019  18:49
Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
 Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться.  Современная медицина
173
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13897
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13951
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14159
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
117
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
409
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
373
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
340
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
438
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
430
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
409
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
332
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
601
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
631
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
366
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
680
Весь список

Мероприятия
В Самарской кирхе состоится концерт Ансамбля народных инструментов «ВолгаФолк Бэнд»
В Сергиевске прошел I Межмуниципальный фестиваль-праздник казачьей культуры «Казачий холм-2019»
Онкодозор посетит Отрадный
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные