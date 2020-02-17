Роспотребнадзор предложит ужесточить ответственность за нарушение карантина
17 февраля 2020 14:03
90
Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению отвественности за нарушение карантинного режима. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявила глава ведомства Анна Попова.
Она также сообщила, что превышение уровня заболеваемости гриппом отмечается сейчас в 37 субъектах России.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наделить главу Роспотребнадзора чрезвычайными полномочиями. Среди них – возможность закрывать учреждения, вводить карантин, задерживать туристов, прекращать движение людей, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
17 февраля 2020 14:03
Превышение уровня заболеваемости гриппом отмечается сейчас в 37 субъектах России. Здравоохранение
90
17 февраля 2020 13:17
Медики опасаются, что частная компания не предоставит им те же условия труда, что и государство. Здравоохранение
108
17 февраля 2020 12:58
В первой половине февраля в России зафиксировано более 90 случаев бешенства. Здравоохранение
119
17 февраля 2020 11:25
Полученные результаты исследований переданы в Управление Россельхознадзора по Самарской области. Здравоохранение
142
17 февраля 2020 10:55
Об этом заявили в Самарской губернской думе. Здравоохранение
139
15 февраля 2020 21:13
"Среди лиц с ожирением с индексом массы тела 30 и выше практически 30 процентов имеют сахарный диабет. " Здравоохранение
469
15 февраля 2020 10:24
Они советуют вводить их в рацион, чтобы предупредить дефицит этого вещества. Здравоохранение
470
14 февраля 2020 11:41
Новое учреждение работает на базе Самарской городской клинической больницы № 8. Здравоохранение
303
13 февраля 2020 13:58
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Здравоохранение
411
13 февраля 2020 11:02
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки. Здравоохранение
281
Современная медицина
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
87
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
160
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
177
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
584
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
440
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15335
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
258
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
726
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2654
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1072
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2136
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1644
Фоторепортажи
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
381
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
476
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1237
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1732
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1741
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2101
Мероприятия