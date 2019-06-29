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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий

29 июня 2019 11:47
186
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
В список внесли 14 новых позиций.

Правительство России расширило список импортных медицинских изделий для больниц, на которые наложены ограничения при госзакупках. В список внесли 14 новых позиций, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу под ограничения попали:

аппараты искусственной вентиляции легких,
аппараты ингаляционного наркоза,
ортопедическая детская обувь,
кресла-стулья с санитарным оснащением,
эндопротезы суставов конечностей,
экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля,
костыли,
подгузники, пеленки, медицинская марля, бинты, медицинские маски, противопролежневые матрацы,
наборы биохимических реагентов.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, аналоги этих медицинских изделий производятся не менее чем двумя российскими компаниями в достаточных объемах. Ограничения обосновывают необходимостью защитить внутренний рынок и производителей из России.

Ранее список "импортозамещаемого" медицинского оборудования расширяли в декабре 2016 года. Идею лоббировала ассоциация российских предприятий медицинской промышленности "Росмедпром". 28 ноября 2016 года ее председатель Юрий Калинин написал письмо Дворковичу с просьбой ускорить этот процесс, пишет "Настоящее время".

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Комментарии



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