Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти
8 марта 2020 11:05
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На утро воскресенья достигло 104 тысяч 978 человек, передаёт Интерфакс. При этом на Китай приходится примерно 80,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания.
Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки до 500 человек: 233 скончались в Италии, 145 – в Иране, 50 – в Южной Корее, 19 – в США, 13 – на территории Японии, 16 – во Франции, восемь – в Испании, три – в Австралии, по два – в Великобритании, Гонконге и Ираке. Всего в мире вылечились почти 57 тысяч человек.
Ранее в субботу стало известно, что в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса, в том числе три в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, еще один больной в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
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