Я нашел ошибку
Главные новости: 
Однако при этом переговоры с Москвой движутся вперед.
Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.
СК сообщил о задержании несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего друга в Петербурге
Ансамбль «Алан» — легенда национальной хореографии Северной Осетии. Танцы «Алана» — завораживающие движения, в которых заложены вековые традиции.
В Самаре выступит академический ансамбль танца «Алан» из Владикавказа
Будьте любимы и счастливы!
Поздравление министра культуры Самарской области с Международным женским днём
Каким бы ни был этот день – солнечным или пасмурным, теплым или снежным, он всегда согрет вашими улыбками, обаянием, добротой сердец!
Министр здравоохранения СО Михаил Ратманов поздравляет женщин с 8 марта!
Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии и юнармейцы провели мини-парад у дома участницы ВОВ старшины Зинаиды Федоровны Шкуратовой.
В Самаре для 96-летней участницы войны в честь 8 Марта провели мини-парад. Видео
В Самарской области спецназ ЦВО в честь 8 Марта провел праздничную акцию Вам, любимые
В Самарской области спецназ ЦВО в честь 8 Марта провел праздничную акцию «Вам, любимые»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
сегодня  Воскресенье, 8 марта, 16:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/03:
USD 67.52
67.52
EUR 75.84
75.84
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти

8 марта 2020 11:05
163
Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти
На субботу в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса.

На утро воскресенья достигло 104 тысяч 978 человек, передаёт Интерфакс. При этом на Китай приходится примерно 80,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки до 500 человек: 233 скончались в Италии, 145 – в Иране, 50 – в Южной Корее, 19 – в США, 13 – на территории Японии, 16 – во Франции, восемь – в Испании, три – в Австралии, по два – в Великобритании, Гонконге и Ираке. Всего в мире вылечились почти 57 тысяч человек.

Ранее в субботу стало известно, что в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса, в том числе три в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, еще один больной в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
8 марта 2020  11:05
Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти
Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти
На субботу в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса. Здравоохранение
163
7 марта 2020  16:39
Для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
В Самарской области открыта "Горячая линия" по коронавирусу
Для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.  Здравоохранение
431
7 марта 2020  11:00
Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке
Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке
  Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке Зато больничные россиянам, помещённым под карантин, будут оплачиваться... Здравоохранение
430
6 марта 2020  13:16
В Самаре обсудили обеспечение медорганизаций системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами
В Самаре обсудили обеспечение медорганизаций системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами
 В 2019 году в отрасль пришли более 200 специалистов.  Здравоохранение
560
6 марта 2020  11:29
Подтвержден случай новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
Подтвержден случай новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
Заболевание протекает в легкой клинической форме. Здравоохранение
440
6 марта 2020  10:39
Для самарцев закупят передвижные медицинские кабинеты
Для самарцев закупят передвижные медицинские кабинеты
Деньги будут выделены из бюджета региона.  Здравоохранение
372
5 марта 2020  23:08
Он ознакомился с процессом сборки высокопроходимых автомобилей "Нива" для сел, которые планируются к поставке в сельские районы региона в этом году.
Министр здравоохранения СО Михаил Ратманов посетил АвтоВАЗ с рабочим визитом
Он ознакомился с процессом сборки высокопроходимых автомобилей "Нива" для сел, которые планируются к поставке в сельские районы региона в этом году.   Здравоохранение
562
5 марта 2020  21:15
Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого нашли коронавирус.
В Петербурге под карантин из-за коронавируса поместили 700 студентов вуза
Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого нашли коронавирус.  Здравоохранение
542
5 марта 2020  19:49
Самарскую область накрывает мощная магнитная буря
Самарскую область накрывает мощная магнитная буря
 С начала марта специалисты отмечают заметное возмущение геомагнитного поля Земли, которое к сегодняшнему дню достигло пика.  Здравоохранение
181
5 марта 2020  11:54
В Самару привезли тест-системы на коронавирус
В Самару привезли тест-системы на коронавирус
Пока все результаты отрицательные. Здравоохранение
375
Весь список
Современная медицина
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
22
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
114
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
120
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
845
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
512
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15425
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
145
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
397
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
784
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1077
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3107
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1411
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
788
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
527
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
811
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
847
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1483
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1976
Весь список

Мероприятия
В Самаре выступит академический ансамбль танца «Алан» из Владикавказа
В Самаре состоялась церемония открытия и старт лыжной гонки на призы газеты "Волжская коммуна"
Программа общественной акции «Соединяя сердца», которая состоится на площади Куйбышева
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные