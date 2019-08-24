Названы самые вредные для организма привычки
24 августа 2019 09:58
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Специалисты перечислили вредные привычки, которые могут вредить организму наравне с курением. Об этом сообщает портал «МедикФорум».
Поскольку здоровье на 75% зависит от образа жизни, то длительное нахождение в сидячем положении весьма пагубно сказывается на организме. По результатам исследований канадских ученых, сидячий образ жизни способствует развитию рака кишечника, груди, а также легких и предстательной железы. Поэтому специалисты рекомендуют делать разминки и заниматься легкой гимнастикой.
Также среди вредных привычек оказалось и частое употребление продуктов с высоким содержанием животного белка. К примеру, это могут быть мясные изделия и сыр.
Ученые из университета Южной Калифорнии сделали выводы, что люди, в чьем рационе присутствовало много животного белка, умирают от рака в четыре раза чаще тех, у кого другие гастрономические пристрастия.
Вредной оказалось и использование газовой плиты, поскольку при готовке на ней выделяется большой объем таких химических веществ, как окись углерода, двуокись азота, формальдегид, что сравнимо с курением.
Помимо этого, врачи не рекомендуют брать с собой в туалет гаджет, поскольку долгое засиживание повышает давление на тазовое дно, которое провоцирует развитие грыж и воспалительных процессов в кишечнике, выпадение геморроидальных узлов и даже сердечные приступы, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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