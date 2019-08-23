Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
23 августа 2019 09:30
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Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Так, в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова отметили, что риск для женщин, желающих иметь детей, представляет деятельность, связанная с химическими факторами. Таким образом, к вредным профессиям можно отнести маляров, чистильщиков, гальваников, операторов АЗС и других.
Кроме того, опасны и сферы, связанные с вибрациями (шлифовальщик, дорожник, водитель, гравер), с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.
Также эксперты назвали вредными работу укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками из-за необходимости поднимать тяжести.
Особый риск для репродуктивного здоровья женщин представляет работа с микроорганизмами. К этой категории можно отнести сотрудников медучреждений, пищевой промышленности, лабораторий, животноводства, водоочистных сооружений.
Влияние на снижение возможности рождения здоровых детей может оказывать и экстремальный микроклимат, пишет RT. Поэтому женщинам стоит внимательно относиться к работе в слишком жарких или холодных условиях.
Говоря о репродуктивном здоровье мужчин, специалисты заявили о воздействии на него всех вышеперечисленных факторов кроме физического труда.
Воздействие вредного производства на обоих родителей способно привести к неправильному формированию плода и генетическим сбоям, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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