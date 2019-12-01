Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе
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По мнению диетолога Елены Соломатиной, сочетание продуктов в этом салате может привести к тяжелым последствиям. Так, вареные овощи выделяют крахмал, который резко увеличивает, а затем уменьшает уровень глюкозы в крови, что приводит к чувству усталости.
Из-за большого количества майонеза этот салат опасен для людей с диабетом. А соль, содержащаяся в селедке, может задерживать жидкость в организме и вызывать повышение давления. Это вредно для здоровья людей с гипертонией.
Диетолог также заявила, что от «селедки под шубой» следует отказаться людям с лишним весом, так как в соленой рыбе много калорий. По мнению Соломатиной, альтернативой этому блюду станет овощной салат, приправленный растительным маслом, передает Радио Маяк.
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Комментарии
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NO_TPL 10:00
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