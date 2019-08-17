Минздрав предложил работодателям ограничить продажу чипсов и газировки в офисах
17 августа 2019 10:17
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Минздрав предложил работодателям ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах.
В качестве альтернативы можно включить в рацион продукты для здорового перекуса: овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы, зерновые батончики, передает ТАСС. Предполагается, что мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.
Фото: pixabay.com
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