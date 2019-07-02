Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона

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Поступило несколько сотен вопросов от подписчиков на самые разные темы – от проблемных объектов здравоохранения, очередей к специалистам, ожидания диагностических обследований до зарплат медработникам. На наиболее часто задаваемые и острые вопросы министр ответил в прямом эфире, сообщает пресс-служба облправительства.В начале своего выступления руководитель ведомства обратился к медицинскому сообществу со словами благодарности: «Спасибо всем врачам, медицинским сестрам, младшему медперсоналу за вашу ежедневную работу по спасению жизней и по возвращению здоровья нашим гражданам».Как отметил Михаил Ратманов, большинство из поступивших вопросов могли быть решены на уровне администрации медицинского учреждения: «Главные врачи должны знать о проблемах своих пациентов, и решать вопросы организации медицинской помощи на местах. Вступив на должность министра здравоохранения Самарской области, поручил главным врачам всегда быть на связи с пациентами».Так, с ноября прошлого года в каждом медучреждении реализован проект «Житель всегда прав». Руководители учреждений разместили в регистратурах, ФАПах, приемных покоях и официальных сайтах свой рабочий, сотовый номер телефона. Если у вас есть вопросы по оказанию медицинской помощи вы можете смело обращаться к главврачам по указанным телефонам.Как работает поручение проверили в прямом эфире. Михаил Ратманов обратился по телефону к главврачу тольяттинской поликлиники Рауфу Кирасирову и попросил прокомментировать жалобу Веры Вольновой, которая ждет обследования почти 9 месяцев. В ситуации уже разбираются.Также министр ответил на вопросы по организации диспансеризации в лечебных учреждениях, улучшению качества выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, льготном лекарственном обеспечении, очередности на высокотехнологическую медицинскую помощь –замена тазобедренных суставов.Михаил Ратманов рассказал о ряде изменений в системе здравоохранения. К примеру, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики развития неинфекционных заболеваний и снижения смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возраста с января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. По инициативе профсоюзных организаций минздравом области 1 апреля утвержден регламент проведения диспансеризации на принципах бережливого производства, в соответствии с которым диспансеризация проводится гражданам трудоспособного возраста, в том числе мужчинам за 1 посещение (1 день), женщинам не более чем за 2 посещения (т.е. за 2 дня, с учетом проведения маммографии). Графики работы медучреждений откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни. Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.В Сызрани откроется первичное сосудистое отделение, увеличат реанимационные койки, поставят новое оборудование. Без внимания не остаются и сами медработники. Уже в середине июля этого года в сельские районы будут поставлены 20 автомобилей (Нива) для сотрудников ФАПов, которые на прием к пациентам смогут передвигаться на автотранспорте, а не проходить пешком несколько километров.Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов:«Благодарю всех жителей за озвученные проблемы и предложения по улучшению работы в сфере здравоохранения. Сотрудники минздрава совместно с руководителями лечебных учреждений отработали часть ваших обращений. Многих уже пригласили на личный прием к руководителям медучреждений и разрешили ситуации. Но обращения продолжают поступать. Если ваш вопрос остался на данный момент без ответа, конкретизируйте ситуацию в личные сообщения, указав суть вопроса, ФИО, контактные данные и поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. Для оперативного решения вопросов вы можете также обращаться к главным врачам медучреждений по телефонам, размещенным на официальных сайтах и баннерах в регистратурах».Фото: pixabay.com