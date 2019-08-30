Кофе противопоказан людям с усталостью
30 августа 2019 09:06
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Врачи рекомендуют людям с хронической усталостью отказаться от кофе. В таком состоянии напиток оказывает обратное действие: после прилива энергии человек чувствует резкий упадок сил. В частности, неблагоприятное влияние кофе может привести к мигренозным болям и нарушениям сна, что обязательно отразится на весе.
Альтернативой может послужить зеленый чай, который тоже содержит большое количество кофеина, но не дает таких побочных эффектов, передает Радио Маяк.
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