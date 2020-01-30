Китайский вирус продолжает наступление
30 января 2020 09:20
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Число зараженных достигло 7 771. Кроме того, как уточнили в Минздраве КНР, первый случай заражения зарегистрирован в Тибете. Он был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания, передает РИА Новости.
При этом за последние сутки из больниц были выписаны 124 человека. В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
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