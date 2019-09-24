Каждый десятый россиянин экономит на лекарствах
24 сентября 2019 14:01
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Каждый десятый россиянин признался, что экономит на лекарствах и ищет самые дешевые препараты в аптеках. А 5 % граждан заявили, что у них и вовсе нет денег на необходимые лекарства. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом «Здоровье Mail.ru» и агрегатором товаров из аптечных сетей «Все аптеки».
Каждый десятый россиянин рассказал, что на покупку лекарства у него уходит около половины месячного дохода. 75 % опрошенных отметили, что в целом редко покупают лекарства. При этом каждый десятый участник опроса не может позволить себе витамины в сезон простуд. Столько же граждан позволяют себе купить витамины только детям.
В ходе опроса 15 % граждан сказали, что регулярно пьют биодобавки. Остальные либо вообще их не покупают, либо принимают только в холодное время года.
По данным сервиса «Все аптеки», один человек в среднем тратит в месяц на лекарства порядка 2,2 тыс. рублей. А порядка 50 % граждан выбирают препараты по отзывам в интернете. Кроме того, люди больше верят отзывам друзей, чем советам фармацевтов.
Опрос проводился с 29 августа по 5 сентября текущего года среди 4566 респондентов, пишет ТАСС.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россияне будут бесплатно получать жизненно необходимые лекарства. Данная идея давно обсуждалась в профильном ведомстве, но реализовать ее получилось только сейчас. Эксперты отметили, что реализация данной инициативы снизит показатели смертности среди трудоспособного населения.
Фото pixabay.com
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