Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 10 сентября, 14:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/09:
USD 65.57
-0.43
EUR 72.33
-0.56
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска

10 сентября 2019 09:02
120
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
В составе врачебной бригады – опытные медики.

10 сентября в 11.00 после непродолжительных каникул возобновляется работа выездной консультативной поликлиники педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Областные специалисты проведут прием маленьких жителей Жигулевска (г. Жигулевск, ул. Мира, 30, Жигулевская ЦГБ).

В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, сообщает областной Минздрав.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
10 сентября 2019  14:04
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
1
10 сентября 2019  12:58
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
71
10 сентября 2019  12:50
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы
   Уничтожить вредоносные бактерии можно лишь при длительной термообработке. Здравоохранение
70
10 сентября 2019  09:09
Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре
Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре
Пациенты довольны просторным филиалом поликлиники. Здравоохранение
138
10 сентября 2019  09:02
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
В составе врачебной бригады – опытные медики. Здравоохранение
120
9 сентября 2019  15:00
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог.
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог.  Здравоохранение
277
9 сентября 2019  11:59
Более ста человек узнали свой ВИЧ-статус в ходе профилактической акции в Струковском саду в Самаре
Более ста человек узнали свой ВИЧ-статус в ходе профилактической акции в Струковском саду в Самаре
Тестирование занимало 15 минут. Здравоохранение
239
6 сентября 2019  15:31
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!».
В День города СПИД-центр приглашает всех желающих пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в Струковском саду
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!».   Здравоохранение
395
6 сентября 2019  10:48
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
229
5 сентября 2019  20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.
Михаил Ратманов совместно с Александром Хинштейном посетили поликлинику в Курумоче
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
341
Весь список
Современная медицина
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
31
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
110
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
142
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14368
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14305
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14388
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
218
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
214
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
721
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
293
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
540
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
378
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
586
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
829
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1019
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
500
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2259
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
446
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» пройдет в Самаре
Органный концерт “И.С. Бах и ученики” состоится в Самаре 29 сентября
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные