Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
10 сентября 2019 09:02
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10 сентября в 11.00 после непродолжительных каникул возобновляется работа выездной консультативной поликлиники педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Областные специалисты проведут прием маленьких жителей Жигулевска (г. Жигулевск, ул. Мира, 30, Жигулевская ЦГБ).
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, сообщает областной Минздрав.
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В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог. Здравоохранение
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