Cпециалисты рассказали, в каких продуктах содержится большое количество витамина D
15 февраля 2020 10:24
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На первом месте – рыба. Рекомендуется употреблять тунец, лосось, сельдь и сардину, приготовленную на пару или в духовке, а также в консервированном виде.
Кроме того, рыба богата на кальций и фосфор, которые тоже необходимы человеческому организму. В список попали также говяжья печень и яйца. Лидером антирейтинга стали грибы, например, шампиньоны. В них наблюдается минимальное количество витамина D, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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