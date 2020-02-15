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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Cпециалисты рассказали, в каких продуктах содержится большое количество витамина D

15 февраля 2020 10:24
170
Cпециалисты рассказали, в каких продуктах содержится большое количество витамина D
Они советуют вводить их в рацион, чтобы предупредить дефицит этого вещества.

На первом месте – рыба. Рекомендуется употреблять тунец, лосось, сельдь и сардину, приготовленную на пару или в духовке, а также в консервированном виде.

Кроме того, рыба богата на кальций и фосфор, которые тоже необходимы человеческому организму. В список попали также говяжья печень и яйца. Лидером антирейтинга стали грибы, например, шампиньоны. В них наблюдается минимальное количество витамина D, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com

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Комментарии


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