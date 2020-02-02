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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Число жертв смертельного коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек

2 февраля 2020 13:15
145
Число жертв смертельного коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек
Количество заражённых достигло 13 846 человек.

Число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае достигло 304 человек, об этом сообщает информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

Количество заболевших увеличилось до 13 846 человек.

Ранее сообщалось о 259 погибших от "китайской" пневмонии. Россия из-за коронавируса временно отменила безвизовый режим с Китаем для туристов. Минтранс призвал россиян не летать в КНР без крайней необходимости. Граждан РФ в ближайшее время будут эвакуировать из эпицентра эпидемии на военных самолётах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса типа 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения, пишет Лайф.

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Комментарии


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