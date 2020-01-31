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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Число зараженных коронавирусом в Китае составило 9692 человека

31 января 2020 09:27
117
Число зараженных коронавирусом в Китае составило 9692 человека
Скончались более 220 больных.

Число зараженных новым коронавирусом в Китае составило 9692 человека, скончались более 220 больных, уточняют власти КНР. Стране требуется большое количество защитных масок и очков в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом", заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Дипломат доложил о том, что "более 130 человек в КНР были вылечены, передает Радио Маяк.
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Комментарии


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