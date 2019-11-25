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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам

25 ноября 2019 11:55
117
Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам
73% ошибок приходятся на городские больницы.

Данные были получены из анализа 143 уголовных дел, возбужденных в отношении медиков. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Следственный комитет России. 73% ошибок приходятся на городские больницы, 27% – на сельские.

Среди основных причин называются ненадлежащая диагностика и лечение, нарушения при процедурах и операциях, отказ от госпитализации больного, бездействие и ошибки при проведении реанимационных мероприятий.

Чаще всего ошибки совершают хирурги, руководители медучреждений, акушеры-гинекологи, анестезиологи и реаниматологи.

Фото pixabay.com


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Комментарии



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