Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам
25 ноября 2019 11:55
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Данные были получены из анализа 143 уголовных дел, возбужденных в отношении медиков. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Следственный комитет России. 73% ошибок приходятся на городские больницы, 27% – на сельские.
Среди основных причин называются ненадлежащая диагностика и лечение, нарушения при процедурах и операциях, отказ от госпитализации больного, бездействие и ошибки при проведении реанимационных мероприятий.
Чаще всего ошибки совершают хирурги, руководители медучреждений, акушеры-гинекологи, анестезиологи и реаниматологи.
Фото pixabay.com
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