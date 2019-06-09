13 июня в Самаре можно будет сдать кровь в ТЦ "Гудок"
9 июня 2019 13:21
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В четверг 13 июня в торговом центре "Гудок" состоится акция Самарской областной клинической станции переливания крови.
Она пройдет с 10.00 до 13.00 в парке "Россия - моя история" (3 этаж ТЦ), пишет Самру.ру.
"Специалисты-медики Службы крови в этот день приедут в исторический парк, чтобы взять кровь у всех желающих жителей нашего города. Приятным бонусом для сдавших кровь станет бесплатное посещение экспозиций федерального музейного комплекса, охватывающие тысячелетний период истории России", - говорят организаторы.
Стать донором может любой здоровый гражданин РФ старше 18 лет, без противопоказаний к донорству, весом не менее 55 кг. При себе необходимо иметь паспорт РФ с пропиской в Самаре или Самарской области, или временную регистрацию в регионе, действующую на момент сдачи не менее 6-ти месяцев.
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