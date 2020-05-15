29,4% пациентов с коронавирусом в Самарской области находятся в состоянии средней тяжести

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Такие цифры на заседании оперативного штаба региона озвучил врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Состояние 67,4% больных оценивается врачами как удовлетворительное.Темп прироста заболеваемости по региону составляет 7,2%, средненедельный 7,7% в сравнении с аналогичным показателем по России, который составляет 4,5%. Как отмечают специалисты, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 39,14.Анализ структуры показал, что 53% из тех пациентов, у которых выявили COVID-19, это женщины, чуть больше 46% — мужчины, соощает оперштаб.