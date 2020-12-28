Во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции

279

Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено, передает ТАСС. Об этом сообщает управление ФСИН по Москве.

В журнале The Lancet 22 декабря 2020 года была опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite. Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. "Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", - указали в УФСИН.

В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. "В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - сообщили в управлении службы исполнения наказаний.

28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю.

Согласно ч. 4. ст. 190 УИК, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС