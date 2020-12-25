Суд в Тамбове арестовал 17-летнего подростка, готовившего теракт

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Ленинский районный суд Тамбова взял под стражу 17-летнего студента колледжа, готовившего теракт в Тамбове. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе областного суда.

"Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу", - сообщила собеседница агентства.

Ранее ФСБ России сообщили о предотвращении в Тамбове террористического акта, который готовил студент местного колледжа. Подозреваемый был задержан. В квартире, которую он арендовал, сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению.

В отношении подростка следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"). По данным СК, в качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС