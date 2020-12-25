Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии

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Суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годамм лишения свободы за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, передает ТАСС.

"По совокупности совершенных преступлений - к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко.

Защита историка не согласна с приговором.

"С приговором в части назначенного наказания мы не согласны, однако вопрос об обжаловании будет решен после получения копии приговора", - сказал адвокат Сергей Лукьянов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС