Я нашел ошибку
Главные новости:
Пугачева и Ефремов стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ в 2020 году
Инцидент произошел на станции "Щукинская".
Пассажир в московском метро упал на рельсы
Накануне в Московской области 31 декабря объявили нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Роструд сообщил о семи коротких рабочих неделях в 2021 году
Мальчика несколько месяцев назад у матери забрали и поместили в центр помощи семье и детям.
Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына
А лекарства от этой болезни помогают гипертоникам лучше переносить COVID-19.
Гипертония усиливает воспаления, связанные с коронавирусной инфекцией
Сергей Морозов сообщил, что переходит на удаленную работу, потому что почувствовал признаки заболевания и решил сдать тест на SARS-CoV-2.
Ульяновский губернатор заразился COVID-19
Главное — быть внимательными и по возможности избегать места скопления бродячих животных.
Кинолог рассказала, как избежать нападения стаи собак и что делать, если бежать уже некуда
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии
Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии

25 декабря 2020 21:36
712
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годамм лишения свободы за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, передает ТАСС.

"По совокупности совершенных преступлений - к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко.

Защита историка не согласна с приговором. 

"С приговором в части назначенного наказания мы не согласны, однако вопрос об обжаловании будет решен после получения копии приговора", - сказал адвокат Сергей Лукьянов.

 

Фото:   Петр Ковалев/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
25 декабря 2020  21:36
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Закон
703
25 декабря 2020  20:20
Следователи проводят проверку.
В Самаре мужчина полтора года жил в квартире с трупом матери
Следователи проводят проверку. Закон
417
25 декабря 2020  14:23
Арестованный является студентом местного колледжа.
Суд в Тамбове арестовал 17-летнего подростка, готовившего теракт
Арестованный является студентом местного колледжа. Закон
756
24 декабря 2020  23:10
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну.
Жительницу Калининграда приговорили к 13 годам колонии за госизмену, ее мужа - к 12,5 года
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну. Закон
1279
24 декабря 2020  20:10
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно.
Из здания МИД России украли $1 млн
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно. Закон
1105
24 декабря 2020  19:46
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Закон
758
21 декабря 2020  22:31
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу ООО "Контраст плюс".
Верховный суд РФ запретил строить в зоне культурного наследия Самары многоэтажки 
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу ООО "Контраст плюс". Закон
1279
Весь список
Происшествия
25 декабря 2020  23:04
Инцидент произошел на станции "Щукинская".
Пассажир в московском метро упал на рельсы
Инцидент произошел на станции "Щукинская". Происшествия
405
25 декабря 2020  13:54
В Самаре легковушка врезалась в грузовик Вольво
В Самаре легковушка врезалась в грузовик Вольво
В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, 2001 года рождения, она была госпитализирована. Происшествия
577
25 декабря 2020  13:45
Микрокредитную компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей
Микрокредитную компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей
Она отправляла заемщице многочисленные смс-сообщения без указания обратного номера и наименования кредитора. Происшествия
454
Весь список
Криминал
25 декабря 2020  11:29
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
Благодаря комплексу проведенных мероприятий, подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Криминал
516
24 декабря 2020  21:44
Сын, пытаясь ввести следствие в заблуждение, создавал видимость беспокойства за отца и принимал участие в его поисках.
Самарцу предъявлено обвинение в убийстве своего отца
Сын, пытаясь ввести следствие в заблуждение, создавал видимость беспокойства за отца и принимал участие в его поисках. Криминал
733
24 декабря 2020  12:44
Центральный районный суд Тольятти 22 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова.
Первое заседание суда по делу экс-главы Тольяттихимбанка Попова состоялось в Тольятти
Центральный районный суд Тольятти 22 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова.   Криминал
509
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
3408
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
6634
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
6389
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
6707
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
6472
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
6625
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
8164
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
8968
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
9159
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
9068
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
10490
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
13445
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.
25 декабря 2020  20:33 
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного. Спорт в регионе
1011
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
25 декабря 2020  13:08 
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов. Социум
1093
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
25 декабря 2020  09:46 
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
В январские праздники температура воздуха в дневное время ожидается в пределах климатической нормы без аномального потепления или похолодания. Социум
1652
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству.
24 декабря 2020  22:46 
Дмитрий Азаров: «Вызов 2020 года заставил мобилизоваться всех»
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Политика региона
2606
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона.
24 декабря 2020  20:37 
В Правительстве СО оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона. Политика региона
2792
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
997
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
1092
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
1629
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
3308
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
4430
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
4376
Весь список
Новости Тольятти
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
976
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
1270
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
3111
Весь список