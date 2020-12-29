СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении блогера Алексея Навального и иных лиц, связанных с ФБК*, передает Лайф. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи выяснили, что оппозиционер злоупотреблял пожертвованиями. С физических лиц в качестве донатов было собрано более 588 миллионов рублей. Эти средства предназначались исключительно на цели ряда некоммерческих организаций (например, "Фонда организации и координации защиты прав граждан"*), связанных с Навальным, однако были потрачены им и другими лицами на личные цели.

— По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам эксперта, действия блогера подпадают под нарушение множества статей УК РФ: "Мошенничество", "Растрата", "Легализация преступно нажитых денежных средств".

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

За последние три года Навальный с семьёй совершил 21 поездку за рубеж, в том числе четыре раза — в США. Там же, в Стэнфордском университете, учится дочь блогера, на её обучение было направлено более трёх миллионов рублей. Ещё у одного из руководителей ФБК — Леонида Волкова — есть дом в Люксембурге за 700 тысяч евро.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

Фото: РБК / ТАСС / Лайф