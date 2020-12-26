Я нашел ошибку
Главные новости:
В направлении улицы Авроры напротив магазина Декатлон столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ, две Kia и грузовик.
На Московском шоссе произошло массовое ДТП
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке.
СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
На помощь пострадавшей пришла женщина и смогла отбить ребёнка от агрессивных животных.
В Красноярске бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку во дворе школы
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск.
Города Самарской области готовятся к конкурсу лучших проектов по благоустройству
В воскресенье, 27 декабря, количество снегоуборочных машин увеличат в 6 раз.
В Самаре определен регламент работы в условиях грядущего снегопада
Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе.
200 региональных лидеров примут участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»
Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности.
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе «Топ-1000 культурных туристических брендов России»
Принять участие в новогоднем марафоне может любой житель Самарской области и других регионов Российской Федерации (14+).
Со старта всероссийской акции «тайный Дед Мороз» в качестве участников зарегистрировались уже более 37 тысяч россиян
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП

26 декабря 2020 18:18
82
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке.

СК Бурятии изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру парламента региона Баиру Жамбалову, поскольку расследование его дела — о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка — уже завершилось, передает РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Депутат заявил, что чиновник "должен сидеть".

"На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно в ближайшие дни будет направлено прокурору с обвинительным заключением. Поэтому дальнейшая изоляция обвиняемого не требуется, так как он уже не сможет помешать сбору доказательств, — сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Дмитрий Столяров.

В январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ сообщали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.

В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили его полномочий вице-спикера.

В конце апреля Жамбалов был задержан, ему предъявили обвинение по двум статьям — об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть и соединенном с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест. 

 

Фото:    РИА Новости / Евгений Одиноков  

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
26 декабря 2020  18:18
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке.
СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Закон
80
25 декабря 2020  21:36
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Закон
1323
25 декабря 2020  20:20
Следователи проводят проверку.
В Самаре мужчина полтора года жил в квартире с трупом матери
Следователи проводят проверку. Закон
673
25 декабря 2020  14:23
Арестованный является студентом местного колледжа.
Суд в Тамбове арестовал 17-летнего подростка, готовившего теракт
Арестованный является студентом местного колледжа. Закон
939
24 декабря 2020  23:10
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну.
Жительницу Калининграда приговорили к 13 годам колонии за госизмену, ее мужа - к 12,5 года
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну. Закон
1563
24 декабря 2020  20:10
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно.
Из здания МИД России украли $1 млн
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно. Закон
1283
24 декабря 2020  19:46
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Закон
851
Весь список
Происшествия
26 декабря 2020  20:41
В направлении улицы Авроры напротив магазина Декатлон столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ, две Kia и грузовик.
На Московском шоссе произошло массовое ДТП
В направлении улицы Авроры напротив магазина Декатлон столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ, две Kia и грузовик. Происшествия
25
26 декабря 2020  17:44
На помощь пострадавшей пришла женщина и смогла отбить ребёнка от агрессивных животных.
В Красноярске бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку во дворе школы
На помощь пострадавшей пришла женщина и смогла отбить ребёнка от агрессивных животных. Происшествия
112
26 декабря 2020  14:00
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
В ДТП в итоге столкнулись несколько иномарок. Происшествия
275
Весь список
Криминал
25 декабря 2020  11:29
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
Благодаря комплексу проведенных мероприятий, подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Криминал
599
24 декабря 2020  21:44
Сын, пытаясь ввести следствие в заблуждение, создавал видимость беспокойства за отца и принимал участие в его поисках.
Самарцу предъявлено обвинение в убийстве своего отца
Сын, пытаясь ввести следствие в заблуждение, создавал видимость беспокойства за отца и принимал участие в его поисках. Криминал
823
24 декабря 2020  12:44
Центральный районный суд Тольятти 22 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова.
Первое заседание суда по делу экс-главы Тольяттихимбанка Попова состоялось в Тольятти
Центральный районный суд Тольятти 22 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова.   Криминал
584
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
3635
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
6823
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
6573
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
6909
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
6680
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
6830
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
8350
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
9168
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
9345
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
9269
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
10700
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
13649
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
856
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
26 декабря 2020  12:26 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
Выяснилось, что в медицинском учреждении, которое посетил губернатор, не было ни одного защитного костюма. Здравоохранение
500
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
26 декабря 2020  10:53 
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
Среднее время ожидания ответа в социальных сетях составило 3 часа.  Социум
607
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.
25 декабря 2020  20:33 
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного. Спорт в регионе
1491
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
25 декабря 2020  13:08 
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов. Социум
1449
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
1446
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
1482
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
2157
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
3696
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
4795
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
4702
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
385
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
1393
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
1624
Весь список