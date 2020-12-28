Присяжные признали устроившего стрельбу солдата Шамсутдинова виновным в убийстве

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Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Да, виновен. Единодушно", - сказал старшина присяжных.

При этом присяжные посчитали срочника заслуживающим снисхождения - за это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против.

Фото: Алексей Малашенко/ТАСС