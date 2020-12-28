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Присяжные признали устроившего стрельбу солдата Шамсутдинова виновным в убийстве

28 декабря 2020 18:41
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При этом, по мнению присяжных, военнослужащий заслуживает снисхождения.

Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Да, виновен. Единодушно", - сказал старшина присяжных.

При этом присяжные посчитали срочника заслуживающим снисхождения - за это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против.

 

Фото:    Алексей Малашенко/ТАСС

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Комментарии

28 декабря 2020 20:29
Вел
Надеюсь, что РОДИТЕЛИ УБИТЫХ САМИ ОТОМСТЯТ ему. ОНИ КРОВНИКИ. ЕСЛИ НЕ ОТОМСТЯТ, ВЕЧНЫЙ ПОЗОР ИМ, как и российскому правосудию
Закон
28 декабря 2020  22:01
Наказание ему может быть заменено, отметили в управлении ФСИН по Москве.
Во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции
Наказание ему может быть заменено, отметили в управлении ФСИН по Москве. Закон
259
28 декабря 2020  18:41
При этом, по мнению присяжных, военнослужащий заслуживает снисхождения.
Присяжные признали устроившего стрельбу солдата Шамсутдинова виновным в убийстве
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