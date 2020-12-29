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На Урале задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил монастырь

29 декабря 2020 18:54
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По данным источника, его задержали для допроса из-за видеоролика на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию".

Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Собеседник агентства также сообщил, что правоохранительные органы проводят обыски на территории Среднеуральского женского монастыря.

Корреспондент ТАСС передавал с места событий, что на входе в монастырь организовали оцепление из сотрудников ОМОН. К обители съехались сторонники Романова. На дороге возле монастыря дежурили ДПС и эвакуатор. Конфликтов на месте не происходило. Позднее правоохранительные органы сняли оцепление у въезда в монастырь, и сторонники Сергия смогли попасть на его территорию.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим (Миняйло) сообщил, что не знает о проводимых в монастыре мероприятиях. В пресс-службе следственного управления СКР по региону ответили, что информации для СМИ по ситуации у них пока нет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.

О Романове

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

 

Фото:   Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии

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29 декабря 2020  18:54
По данным источника, его задержали для допроса из-за видеоролика на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию".
На Урале задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил монастырь
По данным источника, его задержали для допроса из-за видеоролика на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию". Закон
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29 декабря 2020  18:31
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