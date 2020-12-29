Минюст РФ впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов

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Минюст России впервые включил физических лиц в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, передают "Известия". В числе прочих в него вошел правозащитник Лев Пономарев, говорится 28 декабря в сообщении на сайте ведомства.

«28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», — уточняется в сообщении.

Теперь список состоит из 17 СМИ-иноагентов.

30 октября Роскомнадзор предупредил, что будет штрафовать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории страны.

В том же месяце российский лидер утвердил штрафы до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах и объяснил, что закон о признании организации нужен не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе