Из здания МИД России украли $1 млн

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Из здания Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве украли крупную сумму наличных в валюте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство Министерства сразу обратилось в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.



После проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента МИДа. «Следствие по данному делу в настоящее время завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд», — уточнили в пресс-службе.



РБК обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Там посоветовали обратиться в пресс-службу Пресненского суда. РБК обратился в пресс-службу Пресненского суда.



По информации РЕН ТВ, сумма украденного составила чуть более $1 млн. Инцидент с кражей произошел 19 декабря прошлого года. В преступлении заподозрили 49-летнюю Наталью Агальцову, которая работала ведущим специалистом-экспертом валютно-финансового департамента МИДа. Уже на следующий день после обнаружения пропажи денег ее задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили. Вместе с ней задержали ее сожителя Василия Маковоза, который младше Агальцовой на 20 лет. Следователи возбудили уголовное дело.



Как сообщает телеканал, сейчас оба находятся на свободе. Маковоза отпустили спустя несколько дней после задержания, так и не предъявив ему обвинение. В феврале уголовное дело передали из одного следственного отдела в другой. Из-за пандемии следствие несколько раз продлевали, ровно как и срок содержания Агальцовой под стражей. В августе подозреваемой изменили меру пресечения на домашний арест. Суд посчитал, что следователи имели возможность провести все очные ставки и допросы, которые откладывались весной, но так этого и не сделали.



В середине сентября Маковоз официально перестал быть подозреваемым, его перевели в статус свидетеля. Затем уголовное дело переквалифицировали со ст. 158 УК (кража) на ст. 160 УК (присвоение или растрата). По обеим статьям предполагается наказание до 10 лет лишения свободы, однако Агальцову из-за смены статьи перевели из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.



«Где деньги, принадлежащие МИД России — неизвестно и по сей день.<...> Теперь посвященные в историю с исчезновением миллиона долларов из здания МИД опасаются, что Василий и Наталья оба выйдут сухими из воды», — сообщает телеканал.



Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / РБК