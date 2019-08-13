Злоключения Сергея Шатило продолжаются

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Нетрудно догадаться, что основной фигурант дела — скандально известный самарский бизнесмен Сергей Шатило, уже приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы по делу о картельном сговоре с бывшим заместителем министра здравоохранения Самарской области Альбертом Навасардяном и еще рядом лиц.На заседании г-н Шатило публично отказался от услуг адвоката Александра Паулова, работавшего с ним всё это время. Паулов удалился из зала суда сразу.Новый адвокат, имя которого пока не оглашается, просил судью перенести заседание, чтобы у него была возможность ознакомиться с делом, но ему отказали. На ознакомление с материалами судья предоставила ему 10 минут.В итоге заседание все равно пришлось перенести из-за неявки одного из свидетелей, так что время ознакомиться с делом у защитника все-таки будет. В следующий раз слушания по делу пройдут 28 августа.Однако день все-таки не прошел зря: были допрошены бывший министр здравоохранения Геннадий Гридасов, ныне пребывающий на пенсии, и экс-заместитель главвврача по хирургии в больнице им. Пирогова Андрей Грицаенко.Гридасов сказал, что сотрудничал с ООО «СМТ» до скандальной истории с магнитно-резонансным томографом и претензий к фирме не имел, а конфликт в больнице Пирогова вышел, по его словам, из-за его недопониманий с тогдашним главврачом больницы Валерием Кирилловым.Г-н Грицаенко рассказал, что он не составлял техзадание на оборудование, но, возможно (очень интересный пассаж), принимал участие в приемке томографа. По его словам, томограф был принят, и на нем сделали более 600 обследований.Но есть нюансы. На момент приемки оборудования Грицаенко еще не числился в штате больницы, и, кроме этого, документы приемной комиссии ясно говорят о том, что томограф не приняли ввиду отсутствия у него необходимой сертификации.