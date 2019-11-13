Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки

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«Защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических», — сказал Почуев.Он отметил, что считает неправильным тот факт, что несмотря на то, что приговор Соколову еще не вынесен, «его уже публично линчевали». «Такие общественные эмоции, они вполне понятны, но они недостойны правового государства», — утверждает адвокат.По его словам, Соколов уже пришел в себя и готовится к участию в следственных действиях.Фото: EPA / ТАСС/РБК