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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Защита Сергея Шатило добилась назначения второй экспертизы

11 декабря 2019 23:41
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В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев.
Защита директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» добилась назначения второй экспертизы. А вот сколько времени займет ее проведение — пока неизвестно, передает «СО» ОНЛАЙН.

В конце июля 2019 года Шатило получил 3,5 года колонии общего режима по громкому «картельному» делу. «Картельное» дело появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования, на котором фирма Сергея Шатило (на фото) «Современные медицинские технологии» последние годы занимала лидирующее положение. Кроме Шатило среди подсудимых оказались его заместитель Алексей Санкеев, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и его подчиненный Максим Колобов, менеджеры компании «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, а также старший инженер сервисного отдела «СМТ» Алексей Бондаренок. В итоге все фигуранты получили условные сроки, кроме Шатило и Навасардяна (экс-замминистра осужден на 3 года колонии). Статья о коммерческом подкупе в суде не устояла, все были осуждены за ограничение конкуренции.

На момент оглашения приговора и ареста Шатило уже был подсудимым по другому уголовному делу — о поставках незарегистрированного медоборудования в больницы региона. Это дело сейчас слушается судом Октябрьского района. Фабулу составляют поставки, осуществленные «СМТ» в больницу имени Пирогова (магнитно-резонансные томографы i_Open 0.4T и Brivo МР355) и для Самарского областного перинатального центра (реанимационные открытые комплексы Panda iRes). Общая стоимость поставленного фирмой «СМТ» медоборудования, которое Росздравнадзор и СК считают не зарегистрированным должным образом, превышает 150 млн руб.

Слушания в Октябрьском райсуде почти вышли на этап прений и приговора, но адвокаты Шатило Роман Зуев и Денис Анисимов заявили ходатайство о проведении второй судебной экспертизы, подвергнув сомнению исследование эксперта Нерсесян, сделанное ранее. Судья Юлия Лобанова сначала сомневалась и даже вспомнила дело «Волга-Групп», экспертиза по которому заняла три года, в результате чего истекли сроки давности. Но в итоге суд согласился с защитой и выразил готовность отправить материалы на вторую экспертизу. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


Закон
11 декабря 2019  23:41
В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев.
Защита Сергея Шатило добилась назначения второй экспертизы
В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев. Закон
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11 декабря 2019  22:57
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