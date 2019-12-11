Защита Сергея Шатило добилась назначения второй экспертизы
11 декабря 2019 23:41
46
В конце июля 2019 года Шатило получил 3,5 года колонии общего режима по громкому «картельному» делу. «Картельное» дело появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования, на котором фирма Сергея Шатило (на фото) «Современные медицинские технологии» последние годы занимала лидирующее положение. Кроме Шатило среди подсудимых оказались его заместитель Алексей Санкеев, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и его подчиненный Максим Колобов, менеджеры компании «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, а также старший инженер сервисного отдела «СМТ» Алексей Бондаренок. В итоге все фигуранты получили условные сроки, кроме Шатило и Навасардяна (экс-замминистра осужден на 3 года колонии). Статья о коммерческом подкупе в суде не устояла, все были осуждены за ограничение конкуренции.
На момент оглашения приговора и ареста Шатило уже был подсудимым по другому уголовному делу — о поставках незарегистрированного медоборудования в больницы региона. Это дело сейчас слушается судом Октябрьского района. Фабулу составляют поставки, осуществленные «СМТ» в больницу имени Пирогова (магнитно-резонансные томографы i_Open 0.4T и Brivo МР355) и для Самарского областного перинатального центра (реанимационные открытые комплексы Panda iRes). Общая стоимость поставленного фирмой «СМТ» медоборудования, которое Росздравнадзор и СК считают не зарегистрированным должным образом, превышает 150 млн руб.
Слушания в Октябрьском райсуде почти вышли на этап прений и приговора, но адвокаты Шатило Роман Зуев и Денис Анисимов заявили ходатайство о проведении второй судебной экспертизы, подвергнув сомнению исследование эксперта Нерсесян, сделанное ранее. Судья Юлия Лобанова сначала сомневалась и даже вспомнила дело «Волга-Групп», экспертиза по которому заняла три года, в результате чего истекли сроки давности. Но в итоге суд согласился с защитой и выразил готовность отправить материалы на вторую экспертизу.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 декабря 2019 23:41
В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев. Закон
39
11 декабря 2019 22:57
Компания «Завод «Трехсосенский» скрывала истинные объемы производства алкогольных напитков. Закон
61
11 декабря 2019 21:30
Обратили они на себя внимание, в частности тем, что вольно относились к трудовой дисциплине и внутриобъектовому режиму. Закон
97
11 декабря 2019 17:22Расторжение брака
Отношения между мужчиной и женщиной на территории Российской Федерации можно узаконить на юридическом уровне. В свою очередь допускается и обратная... Закон
22
11 декабря 2019 15:49Что могут арестовать судебные приставы за долги у россиян?
Сегодня многие россияне все чаще обращаются в кредитные организации: банки или микрофинансовые организации. Закон
28
10 декабря 2019 16:24
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
245
10 декабря 2019 14:44
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных. Закон
294
Происшествия
11 декабря 2019 20:40
Во время инцидента рядом находились его друзья, которые бросились на помощь, но было уже поздно. Происшествия
145
11 декабря 2019 13:57
Она задолжала свыше 38 тысяч рублей. Происшествия
186
11 декабря 2019 12:31
Пострадал пассажир автомобиля. Происшествия
211
Криминал
11 декабря 2019 10:59
Сам он уехал в гости за пределы Самарской области. Криминал
269
10 декабря 2019 11:52
Фигурантами к стали чиновники областного минздрава и поставщики высокотехнологичной медтехники. Криминал
335
10 декабря 2019 10:50
Полицейские устанавливают канал поставки наркотика. Криминал
243
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
291
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
626
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
568
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
511
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
842
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1296
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
210
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
505
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
555
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
796
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2010
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2492
Мероприятия