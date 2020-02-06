Замглавы Кинельского района задержан за получение взятки

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В период времени с февраля 2017 года по август 2018 года подозреваемый получил от представителя ООО, которое занималось строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов по улице Рабочей поселка Кинельский, 600 тысяч рублей. Деньги предназначались за действия в пользу взяткодателя - оказание содействия в получении разрешений на ввод в эксплуатацию жилых домов, а также за содействие в приобретении администрацией муниципального района у указанного ООО квартир для формирования специализированного жилищного фонда в рамках муниципальной программы.Таким образом, денежные средства в качестве взятки подозреваемым были получены из расчета 20 тысяч рублей за каждую из 30-ти квартир, приобретенных администрацией муниципального района Кинельский путем заключения муниципальных контрактов с ООО.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области